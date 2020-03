Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia: infatti, il Faraone considera già conclusa la sua esperienza in Cina anche a causa del Coronavirus. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’esterno italiano ha avuto dei contatti con Petrarchi a gennaio per un ipotetico ritorno nella Capitale.

Ma il rientro alla Roma non è l’unico scenario possibile: El Shaarawy piace anche a Juve e Napoli e potrebbe rappresentare un obiettivo a basso prezzo in vista del mercato di giugno, dove sia i bianconeri sia gli azzurri cercheranno di rafforzare le rispettive fasce d’attacco.