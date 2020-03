Cagliari-Roma è la seconda e ultima partita che si giocherà oggi: i sardi vogliono tornare disperatamente tornare a vincere dopo 10 turni di astinenza, mentre la Roma deve portare a casa il bottino pieno per non far scappare l’Atalanta. Queste le formazioni ufficiali:

Cagliari(4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. All.Maran.

Roma(4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.