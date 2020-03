Oggi è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mertens( leggi qui) per discutere del rinnovo: quets’incontro è andato molto bene, come riporta il giornalista di Sky Gianluca di Marzio.

Secondo il giornalista, le parti sarebbero vicinissime all’accordo sul nuovo ingaggio e la nuova durata del contratto: infatti, quest’incontro all’Hotel Vesuvio è servito per un chiarimento generale tra il presidente e l’attaccante e, tra i vari argomenti, si è parlato anche dell’ammutinamento e del caso ritiro, che costrinse il presidente a dare delle multe a tutta la squadra. Ma la novità più importante è questa: Mertens e il Napoli sono vicini ad un rinnovo biennale fino al 2022.