Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’inter resta sulle tracce di Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma in prestito dall’Atalanta. I nerazzurri, intanto, hanno incontrato la dirigenza bergamasca per anticipare la concorrenza e bloccare il calciatore per giugno. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che l’Inter può investire solamente nel mercato estivo. Ricordiamo che sul calciatore svedese si è fatto vivo anche l’interesse del Napoli.