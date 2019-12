Carlo Ancelotti-Everton, ci siamo: l’ex Allenatore del Napoli sarà il nuovo tecnico dei Toffees. L’accordo con il club inglese è stato raggiunto già da qualche giorno sulla base di un contratto quadriennale. Intanto, secondo il portale inglese Daily Mail, la presentazione di “Re Carlo” sarà lunedì 23 dicembre. Inoltre non si esclude una sua presenza già da sabato in tribuna per il match contro l’Arsenal.