Calcio estero, Gattuso esonerato

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore del Marsiglia. Il tecnico calabrese, dopo l’ultima sconfitta contro il Brest, è stato sollevato dall’incarico dalla società provenzale che ha voluto dare una scossa a tutto l’ambiente. Ecco le sue parole: “Non si può continuare a lavorare in questo modo. Nel calcio, oltre alle gambe, ci vuole un’anima ben salda. I tifosi hanno tutte le ragioni del mondo, non meritiamo di indossare questa maglia. Siamo veramente caduti nel baratro più profondo”. Il sostituto di Gattuso sarà Jean Luis Gasset, ex commissario tecnico della Costa d’Avorio.