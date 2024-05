Premier League, una squadra su Conte

E’ un casting senza fine quello per il nuovo allenatore del Napoli. Prima Italiano, adesso Pioli e molto prima Conte. Il tecnico salentino fra l’altro, secondo alcune indiscrezioni potrebbe sposare la causa Chelsie, ritornando lì per rifondare una squadra che, negli ultimi anni, attraverso acquisti scellerati e programmazioni illogiche, non riesce più a qualificarsi per le competizioni europee. Il tecnico che può risollevare il Chelsea è proprio Antonio Conte che potrebbe ricominciare un nuovo ciclo al posto di Pochettino.