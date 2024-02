Il Roma – Hamsik ha fatto da intermediario per Calzona

Ultime sulla panchina del Napoli, con gli aggiornamenti dai social del giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto: “Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha optato per un cambio alla guida tecnica. Le riflessioni della giornata precedente hanno portato a questa decisione immediata. Il prossimo allenatore sarà Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia, il quale ha ottenuto il permesso per il doppio incarico, ma solo fino al termine di questa stagione. È stato cruciale il ruolo di Hamsik nel mediare con il presidente della federazione. Al momento, non ci sono notizie riguardo il coinvolgimento di Hamsik nello staff di Calzona, ma il suo ritorno sarebbe ben accolto da De Laurentiis e dai tifosi. L’obiettivo è chiudere tutto entro la giornata”.