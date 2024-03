Guai ancora in vista per Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, ormai squalificato da mesi per l’accusa di calcio scommesse, avrebbe scommesso per ben 50 volte dal 12 agosto al 12 ottobre 2023, quando già si trovava al Newcastle. La Federcalcio inglese è chiamata a decidere se prolungare la squalifica del centrocampista ex-Milan, finora fissata ad agosto.