ADL sbotta: “Due scudetti di fila? Illuso chi crede di vincerli!”

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dai giornalisti di Teleclub Italia all’anteprima del film scudetto del Napoli “Sarò con te”. Ecco cosa ha dichiarato all’esterno del cinema Metropolitan:

“Questi sono momenti che rimangono impressi nel cuore e nella mente, nell’ardore di voler sempre ottenere qualche cosa che comunque in questa città non è così facile ottenere. E’ chiaro che c’è un senso di rivalsa, c’è un senso di appagamento totale. C’è più rabbia per l’attuale stagione? L’attuale stagione lasciamola stare. Chi crede che si possano vincere due scudetti di fila è un illuso. Imparate dal Manchester United”.