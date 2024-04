Se per l’Italia la lotteria dei rigori ha rappresentato innumerevoli gioie, non le ha rappresentate questa sera per Leonardo Bonucci. Il difensore 37enne ha fallito dagli 11 metri il penalty decisivo nella gara tra Fenerbahce e Olympiacos, consegnando ai greci la semifinale contro l’Aston Villa dell’obiettivo partenopeo Zaniolo. Continua la maledizione dagli 11 metri per chi entra solo per quell’incarico.