Ufficiale – Verratti saluta il PSG, è un nuovo giocatore dell’Al-Arabi

Marco Verratti dice addio al calcio che conta e vola in Arabia. Per lui è stata un’estate molto particolare, messo fuori squadra al PSG, l’italiano ci ha messo un po’ ma alla fine ha ceduto alle sirene arabe ed ora l’Ar-Arabi ha annunciato il suo tesseramento con tanto di video celebrativo sui social. Il talento ex Pescara saluta così il PSG dopo 11 anni passati all’ombra della Torre Eiffel e con 0 presenze in Serie A dove potrebbe a questo punto non giocare mai.

Ecco il video del suo approdo all’Al-Arabi: