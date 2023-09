Gazzetta – “Fascia destra Napoli? Non ce ne voglia Politano, ma con Lindstrom…”

Jesper Lindstrom, ultimo acquisto del Napoli già visto in campo in una parte di match contro la Lazio, sembra sempre più vicino al suo esordio da titolare. Con l’infortunio di Politano, secondo La Gazzetta dello Sport, il danese potrebbe partire dal primo minuto già contro il Genoa, portando all’attacco azzurro più imprevidibilità in fase offensiva: “Con Lozano in Olanda e Politano infortunato, la fascia destra del Napoli cerca un nuovo protagonista. Oltre al danese potranno agire sia Raspadori, sia Elmas. Non ce ne voglia Politano, che ha un rendimento di livello elevato, ma sicuramente col danese lì davanti l’imprevedibilità della fase offensiva del Napoli aumenta, insieme alla qualità tecnica”, scrive il quotidiano.