Bruscolotti su Natan: “Strano non giochi, potrebbe essere un problema fisico”

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore e capitano del Napoli, ha parlato del Napoli e della situazione di Natan ai microfoni di 1 Station Radio durante “1 Football Club”. Esprimendo la sua opinione sul difensore brasiliano che non ha ancora vestito i colori azzurri in una gara ufficiale, ha svelato una nuova spiegazione per questa sua assenza.

Ecco le sue parole: “Non so se sia presto per far esordire Natan, ma quel che è evidente è che tutti i nuovi acquisti l’hanno fatto. Soltanto Natan pare debba imparare la lingua. È una situazione su cui deve far chiarezza l’allenatore, tutti si chiedono il perché del mancato esordio. Non siamo noi a dare dei giudizi. Non conosciamo le condizioni, soprattutto atletiche e fisiche, del calciatore. Speriamo che abbia risolto i problemi che l’hanno tenuto fuori dal campo in passato. A mio avviso, infatti, potrebbe trattarsi di un impedimento di tipo fisico”.