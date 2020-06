Tra poco più di 48 ore si giocherà Atalanta-Napoli, scontro diretto per la Champions League: gli uomini di Gattuso possono solo vincere se vogliono continuare a credere nell’impresa, ma sarà durissima. Per questo, Ringhio sta pensando di mandare la formazione più forte possibile per espugnare il Gewiss Stadium.

Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, mentre in difesa tornerà titolare Di Lorenzo al posto di Hysaj: in mediana conferma solo per Fabian Ruiz con il ritorno in campo di Demme e Zielinski al posto di Lobotka ed Elmas; in attacco, Mertens e Insigne sono intoccabili, mentre il ballottaggio sull’esterno destro vede favorito Callejon su Politano.

Nell’Atalanta, Gasperini dovrebbe confermare la difesa di Udine: possibile turno di riposo per Hateboer in favore di Castagne e per Pasalic; contro il Napoli potrebbe giocare il maledetto trio d’attacco, con Gomez e Ilicic alle spalle dell’ex Zapata. Queste le probabili formazioni:

Atalanta(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. Napoli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso