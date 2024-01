Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, dopo la sconfitta contro il Torino per 3-0, ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitter. Ecco le sue parole: “Deve uscire qualcosa dei calciatori in questo momento, chiudersi, guardarsi in faccia e se deve volare qualche schiaffo, deve volare, andare in ritiro. Risolve le cose? Non lo so, perchè se non si va tutto l’anno, ma in questo momento loro si devono prendere le loro responsabilità”.