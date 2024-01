TMW – Napoli, si avvicina Samardzic: i dettagli

La redazione di TuttoMercatoWeb svela le ultimissime notizie sulla trattativa che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli: “Lazar Samardzic si avvicina sempre di più al Napoli. Il centrocampista dell’Udinese, lasciato in panchina da Cioffi contro la Lazio, dovrebbe essere il secondo colpo di mercato dopo Pasquale Mazzocchi. Domani dovrebbe essere il giorno buono per raggiungere tutti gli accordi necessari. Il giocatore serbo dovrebbe trasferirsi alle pendici del Vesuvio in settimana, firmando un contratto importante, ingaggio da 1,8-2 milioni a stagione. Il Napoli dovrebbe chiudere domani definitivamente. Per quanto riguarda Dragusin, c’è sempre la concorrenza del Tottenham, che in questo weekend ha ripreso i dialoghi con il Genoa”.