Nella giornata di ieri il Napoli è riuscito a imporsi sulla Roma battendola per 2 a 1 grazie ai gol di Giovanni Simeone e Victor Osimhen. Gli azzurri si sono così imposti distaccando di 13 punti l’Inter, attualmente in seconda posizione. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha manifestato sul proprio account Instagram tutta la sua gioia in seguito al match giocato contro la Roma. Ecco il post: