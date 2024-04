Alfredo Pedullà ha fatto un post su X in cui ha elencato alcuni dei nomi che segue il Napoli per la panchina. Secondo il giornalista ADL ha provato a sondare anche Xabi Alonso: “Napoli, per la panchina sempre Italiano nome caldo. Retroscena: nelle scorse settimane il Napoli ha provato a capire la posizione di Xabi Alonso (che vuole restare al Bayer) e quella di Tedesco. Su Conte molti contatti, ma la posizione dell’ex ct al momento è sempre la stessa”.

