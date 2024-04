Sarò con Te, il film dello Scudetto azzurro, pubblicato sui social del Napoli l’extra 1 dal titolo Lo Spogliatoio

Il Napoli attraverso i propri canali social ha pubblicato uno dei primi frame del film sulla stagione dello Scudetto che uscirà nelle sale italiane il 4 maggio. Il video dalla durata di 31 secondi ha come titolo ‘Lo Spogliatoio’, e vede in primo piano Anguissa che parla ai compagni, e soprattutto un carichissimo Victor Osimhen che ascolta il discorso di mister Spalletti. Le parole centrocampista sono rivolte ai compagni e dice: “Aspettiamo il momento giusto, con calma raga qualche volta”. Mentre le parole del tecnico di Certaldo sono: “Si sono presi troppi contropiedi, perché c’è stata poca qualità nel gestirla, poca qualità, da qui, poi qui, ancora qui, si gioca sempre qui, ancora qui, poi si va qui, allora qui, poi si libera qui e si palleggia, c’è tempo per vincere, dai ragazzi, forza”.