Scarlato: “Osimhen ha segnato un gol come Careca o Van Basten”

Durante la trasmissione di Canale 8 ‘EnergiAzzurra, l’ex azzurro Gennaro Scarlato ha affermato che: “Osimhen ha segnato un gol degno dei migliori giocatori della storia come Careca o Van Basten. Fortunatamente c’erano persone che sostenevano che era tecnicamente grezzo, ma sta migliorando in modo esponenziale. Mi piace evidenziare la determinazione di questa squadra, dopo aver subito il gol del pareggio si sono gettati con forza nella metà campo della Roma alla ricerca della rete vittoria. Questo è un segno di grande coraggio per un allenatore”.