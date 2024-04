Il giornalista di DAZN Orazio Accomando si è espresso sul suo profilo X riguardo al nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Ecco cosa ha scritto:

“Antonio Conte è oggi la prima scelta del Napoli. Contatti per cercare intesa su contratto e progetto tecnico. Massimiliano Allegri non è oggi un nome per la panchina del Napoli”.