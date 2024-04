Enrico Varriale attraverso il suo profilo su X ha commentato la vittoria del Napoli sul Monza. Queste le sue parole:

“Bastano 13 minuti di vero Napoli e una reazione da uomini per ribaltare la gara con il Monza, 4 gol splendidi quelli di Osimhen e Politano, e una vittoria che rilancia la squadra per l’Europa ma fa pure rabbia per quello che si poteva fare senza tanti errori“.