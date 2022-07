Il centrocampo del Napoli è il più forte d’Italia, le parole di Montefulco

Enzo Montefulco a “Marte Sport Live” su Radio Marte ha parlato così del centrocampo del Napoli:

“Contando solo i vecchi giocatori, il Napoli ha il centrocampo che è forse il migliore in Italia. Forse ha perso un po’ in difesa. Di Koulibaly si sapeva che andasse via. L’offerta di 6 milioni al giocatore secondo me è stata una bugia.

A Castel di Sangro c’erano 40º oggi, ma come fanno i ragazzi. Non è una cosa bella. Voglio vedere Kvaratskhelia dal vivo per bene, ma per paragonarlo a quello che ha fatto Insigne andiamoci piano. Bisogna essere un pochino seri. Mentalità? Questa è una squadra che con tutti questi campioni ha sfiorato qualcosa, allora dato che vogliono ringiovanire vediamo che succede”.