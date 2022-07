Sportitalia – Napoli priorità al portiere il preferito è Kepa, la situazione su Meret: le ultime

Negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fatto il sunto sul mercato del Napoli:

“Kim, mancano solo aspetti burocratici. Ad ore si avrà il via libera. Si tratta di tempi tecnici tra domani e dopodomani per le visite mediche. Meret ha raggiunto accordo fino al 2027, ma non ha ancora firmato. Non c’è grande fiducia verso di lui. Il nome preferito è Kepa. Altri nomi in lista sono Neto e Sirigu, ma al momento il nome in cima è Kepa e il Napoli insisterà per prenderlo. Zielinski, avanzata nelle ultime 48 ore del West ham. Offerta iniziale di 25+bonus. Napoli chiede cifra vicino ai 40. Situazione da monitorare. In corsa ancora Deulofeu, Broja. Al momento la pista più calda oltre a Kim è il portiere“.