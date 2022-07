Il Mattino – Napoli, Raspadori trattativa in salita. Il Sassuolo alza un muro: la strategia azzurra

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime notizie di mercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano il club azzurro è intenzionato a portare Giacomo Raspadori in azzurro.



“Il Napoli e in particolare Luciano Spalletti stravedono per questo ragazzo. Al suo primo campionato da protagonista in serie A è andato in doppia cifra (10 gol) confezionando anche 6 assist per i compagni. Sarebbe il giocatore ideale per raccogliere l’eredità lasciata da Mertens. L’operazione con il Sassuolo è in salita, perché Dionisi sta già per perdere Scamacca e l’idea di dover fare a meno anche di Raspadori non lo alletta nemmeno un po’. Il Napoli stuzzica la mente del giovane attaccante e vorrebbe provare a far leva proprio sulla volontà del ragazzo per intavolare una trattativa dall’esito positivo“. Si legge sul quotidiano.