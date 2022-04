Dopo la vittoria della Fiorentina per 2-3 a Napoli, la società azzurra commenta la partita sul proprio sito web.

Ecco quanto scritto:

“Il Napoli rallenta la corsa al vertice nonostante una gara molto intensa e vibrante. Gli azzurri non concretizzano l’avvio più brillante sciupando un paio di palle gol. Poi è la Viola a passare alla mezzora con Nico Gonzalez. Il Napoli pareggia con Mertens da poco entrato verso l’ora di gioco. Poi però in contropiede prima Ikonè e poi Cabral marcano il tris. Il Napoli non si arrende e segna un gran gol con Osimhen prima del genroso assalto finale che non produce effetto. Testa alta e schiena dritta, ne mancano ancora 6. Si ricomincia lunedì di Pasqua contro la Roma al Maradona.”