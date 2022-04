Top&Flop MN – Mertens una certezza ma da solo non può far tutto 

Ecco a voi il top e flop della gara tra Napoli e Fiorentina, gara che ha visto i partenopei cadere sotto i colpi dei toscani e perdere punti molto importanti.

TOP: Il migliore della giornata è stato Dries Mertens. Come al solito, il suo ingresso in campo cambia l’atmosfera di gioco. Dona un nuovo brio alla partita, segna al primo tiro ma poi la Fiorentina prende il sopravvento e da solo non può granché.

FLOP: A malincuore c’è un peggiore, ed è, ancora una volta, Piotr Zielinski. Il polacco sta peccando di lucidità, non è mai entrato in partita. Prestazione totalmente incolore per lui. Non ci siamo. Non siamo abituati a vedere il polacco così tanto in difficoltà e, spiace dirlo, ma è una situazione che va avanti già da molto.