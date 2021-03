Serie A – La Fiorentina batte il Benevento con un super Vlahovic

Si conclude anche il match delle ore 18, valido per la 27esima giornata di Serie A. Vittoria netta per la Fiorentina che nel primo tempo si era portata avanti per 0-3 ai danni del Benevento grazie ad una tripletta del suo centravanti, Dusan Vlahovic. La partita sembrava chiusa ma ad inizio ripresa i sanniti hanno accorciato le distanze con un gol di Ionita su calcio d’angolo; poi l’arbitro Giacomelli e il VAR hanno negato alla squadra di Inzaghi un calcio di rigore, dopo un tocco di mano di Caceres, che avrebbe potuto riaprire il match. Nel finale c’è stato spazio anche per la rete di Eysseric. Finisce dunque 1-4, con i viola che si portano al 12esimo posto con 29 punti in attesa dei risultati di Bologna e Genoa. Il Benevento resta 16esimo a quota 26.