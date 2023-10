TOP&FLOP di Verona-Napoli: I piccoletti non deludono, difesa da rivedere

Il Napoli conquista tre punti scaccia crisi a Verona. Per un’ora nulla da dire agli azzurri che non soffrono l’assenza di Osimhen grazie alla vena dei tre piccoletti davanti. Poi il Napoli cala ed emergono le solite amnesie difensive che sono la croce di questo inizio stagione.

TOP Kvaratskhelia: Il georgiano dopo i primi quindi minuti in cui sembrava non riuscire a trovare le misure per rendersi pericoloso, sale in cattedra e sfrutta alla meglio gli spazi che si aprono nella modesta difesa del Verona. Politano e Raspadori aiutano non poco la manovra del Napoli e di questo non può che beneficiarne Kvara che realizza la doppietta decisiva per mettere in cascina tre punti importantissimi dopo due settimane di polemiche.

FLOP Rrhamani – Il difensore rientra dopo un mese di assenza e nell’ultima mezz’ora soffre la pressione degli attaccanti scaligeri. Il gol subito è in parte anche colpa sua che manca un facile pallone di testa che poi finisce sul fianco di Di Lorenzo favorendo il tap-in di Lazhovic. Non ne prende nessuna di testa anche in altre occasioni dove Djuricic fa da padrone nell’area azzurra. Sicuramtne il ritmo partita gli manca ma siamo certi che potrà presto tornare ai suoi livelli per dare maggiore tranquillità alla difesa azzurra.