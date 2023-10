Raspadori: “Garcia è l’uomo giusto per vincere di nuovo. Vi svelo il mio ruolo preferito”

Al termine del match tra Verona e Napoli, terminato con la convincente vittoria degli azzurri, Giacomo Raspadori è stato intervistato da Dazn.

Ecco le parole dell’attaccante italiano: “Miglior risposta? Sì, quello che ci piace fare di più, scendere in campo e dare il 100%, è una vittoria importante, peccato per il gol subito, volevamo chiudere con un clean sheet, ma dobbiamo prendere quanto di positivo fatto e pensare a martedì. Il mister cerca di fare le scelte in funzione delle partite e delle migliori scelte per la squadra, siamo tutti concentrati per fare il massimo”.

Garcia è l’uomo giusto per lottare fino alla fine? “Assolutamente, stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per vincere le partite, la nostra più grande passione è giocare a calcio, quella degli allenatori è allenare, facciamo del nostro meglio, la nostra ambizione è questa”.

Su Kvara: “Avere compagni con questa qualità aiuta, una cosa importante di oggi è stato giocare l’uno per l’altro, ci siamo sacrificati e siamo contenti. Il mio ruolo preferito? Io mi sento punta centrale, ma per caratteristiche so di poter essere a disposizione dove c’è bisogno“.

Infine una domanda sull’Europeo: “La mentalità deve essere quella che si scende in campo con la maglia della nazionale e quindi vincere ogni partita, con questa mentalità per forza bisogna andare all’Europeo”.