TOP&FLOP di Napoli-Real Madrid: Napoli distratto meritava di più

Il pareggio sarebbe forse stato il risultato migliore per gli azzurri ma gli errori difensivi e anche un pò di sfortuna sono stati pagati caramente. A centrocmapo regge bene il confronto ma davanti l’attacco non riesce ad essere formidabile come al solito. Osimhen chiuso da Nacho e Rudiger.

TOP Zielinski – Segna il rigore con una freddezza da grande campione. E’ a livelli ottimi da inizio stagione. Un giocatore ritrovato e vero perno del centrocampo azzurro specie in fase offensiva. Purtroppo stanco è costretto ad uscire ma finchè c’è lui in campo i giocatori del Real hanno sempre il timore che si possa inventare qualcosa. Menzioniamo anche Ostigard che con lui ha disputato una partita da leone.

FLOP Di Lorenzo – Ci spiace mettere dietro la lavagna il Capitano ma l’errore del primo tempo che spiana il pareggio del Real non è da lui. Un errore che il Napoli paga a caro rpezzo. Peccato perchè poi disputa una gara sempre arcigna e con grande determinazione. I suoi errori finiscono sempre per essere importanti specie in gare come queste. Con lui sfortunato anche Meret per l’autogol di nuca.