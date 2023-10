Politano a Sky: “Nel secondo tempo abbiamo dominato. Su alcune occasioni potevamo fare meglio”

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid.

“Dopo essere partiti bene ci siamo spenti per 10 minuti e abbiamo preso due gol. Nel secondo tempo abbiamo dominato, il Real non è uscito dalla sua area per 20 minuti. Dobbiamo continuare su questa strada. Potevate sfruttare le assenze in difesa? Potevamo fare meglio sotto porta, avevamo delle occasioni in cui poter fare meglio, il Real resta una squadra fortissima con cui ce la siamo giocata”.