Pagelle MN di Napoli-Real: Meret sfortunato, Ostigard leone

Sconfitta di misura contro il Real Madrid al Maradona. Solo uno sfortunato autogol di Meret e un primo tempo troppo timido, non permettono al Napoli di portare almeno un punto a casa. Gli azzurri potevano aspirare a qualcosa in più ma gli errori contro dei campioni come quelli di Ancelotti si pagano a caro prezzo., Ancora un grande Zielinski a trscinare la squadra. Osimhen un pò in ombra.

Meret 5,5: Un paio di parate di istinto ma poi prende gol da Valverde nel finale con un tiro centrale che sbatte sulla traversa e poi sulla nuca per il più sfortunato degli autogol.

Di Lorenzo 5,5: Quando il Capitano sbaglia è fatale. il suo errore spiana il pareggio del Real. Nella ripresa però si riscatta non arrendendosi mai.

Ostigard 6,5: Finisce da Centravanti, con lo stesso piglio con cui fa gol sbloccando la partita.

Natan 6: Gioca con più sicurezza. Partita senza sbavature.

Olivera 6: Cresce nella ripresa quando attacca dopo un primo tempo timido.

Anguissa 5,5: Bellingham lo salta facile in occasione del gol. Perde lucidità in alcune occasioni ed esce stremato.

Lobotka 6: Gioca sempre con il goniometro e fa arrabbiare anche Bellingham che lo blocca pur essendo il doppio dello slovacco.

Zielinski 6,5: Un gol su rigore con una freddezza incredibile. Gioca ormai da inizio stagione senza freni. Ancora una bella partita ma esce stremato.

Osimehn 5,5: Si procura il rigore ma poi sempre chiuso da Nacho e Rudiger. Poteva fare di più

Politano 6: A destra sempre nel vivo dell’azione. Esce stremato

Kvaratskhelia 6: Si accende anche lui nella rirpesa e diventa un incubo per Carvjal

Elmas 5,5: Incide poco

Raspadori 6: viene inserito in un ruolo non suo ma prova comunque a fare qualcosa per accendere il finale di gara.

Simeone sv

Mario Rui sv

Cajuste sv

Garcia 5,5: Troppo attendista il suo Napoli del primo tempo. Si accendono nella rirpesa i suoi ragazzi e peccato epr le occasioni buttate e gli errori. Certo è che regalare spazio e palla al Real non è una tattica che aiuta il Napoli. Si poteva fare meglio nei cambi