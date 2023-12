L’inter conquista il Maradona: le pagelle di MondoNapoli

Brutta sconfitta per il Napoli, l’ennesima di questa stagione, contro una Inter troppo più cinica. Tre a zero il punteggio della partita, troppo severo per quello che si è visto in campo. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 4,5 – Colpevole sul terzo gol dell’Inter, non riesce a dare sicurezza a questo Napoli.

Di Lorenzo 5 – Il capitano soffre le incursioni degli avversari e non riesce ad essere incisivo in avanti.

Rrahmani 5 – Brutta prestazione del kosovaro nel complesso, in difficoltà, si fa anche ammonire. Si perde Thuram sul terzo gol.

Ostigard 5,5 – Leggermente meglio del compagno di reparto con la grande chiusura su Thuram che tiene vive le speranze dei tifosi.

Natan 5 – Difficile test per il brasiliano, che da terzino si comporta discretamente, ma risulta confuso e impacciati.

Anguissa 5,5 – Partita di sostanza, tanti recuperi e qualche buona trama, ma viene sovrastato dai centrocampisti avversari.

Lobotka 5,5 – Brutta partita anche per il faro azzurro.

Elmas 6 – Unica nota positiva della serata, il tiro parato da Sommer a inizio partita poteva cambiare la partita.

Politano 5,5 – Malissimo sul secondo gol dell’Inter, ma va vicinissimo al gol colpendo una traversa.

Osimhen 5 – Non riesce ad essere incisivo, sbaglia di poco l’unica occasione che trova.

Kvaratskhelia 5,5 – Ci prova in tutti i modi, ma un ottimo Sommer gli sbarra la strada. Non è decisivo come l’anno scorso.

SOSTITUTI: Raspadori 5,5 Zielinski S.V. Lindstrom S.V. Zerbin S.V.

Mazzarri – 5,5.