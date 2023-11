Voti Meret dai maggiori quotidiani: tutte insufficienze, l’errore su Paz ha cancellato le due grandi parate precedenti

Nonostante le due grandi parate su Joselu e Bellingham nella ripresa, l’errore decisivo sul tiro da fuori di Paz ha un peso fondamentale sul voto in pagella che i maggiori quotidiani hanno dato ad Alex Meret. Solo insufficienze per l’estremo difensore azzurro: il Corriere dello Sport sottolinea che anche le sue uscite non convincono, TMW scrive “Che papera!”, la Gazzetta dello Sport è quella che gli attribuisce meno responsabilità soprattutto per le grandi parate precedenti e lo “premia” con un 5.5 in pagella. Il Mattino ci va giù pesante dandogli 4.5: “E’ un disastro sul tiro di Nico Paz, sbaglia qualsiasi cosa“.

Ecco i voti dei quotidiani:

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

Il Mattino 4,5