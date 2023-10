Meluso a Sky: “Ci siamo ritrovati, abbiamo una grande rosa”

Mauro Meluso, dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky prima del match di Champions Napoli-Real Madrid. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli è una squadra che ha la consapevolezza delle proprie potenzialità con un allenatore nuovo che ha messo un minimo del suo sapere. Era una squadra che giocava in una certa maniera, consolidata, ma è giusto che il nuovo allenatore abbia avuto tempo per trovare gli equilibri giusti e che la squadra lo abbia seguito. Kvara è tornato ai livelli dell’anno scorso ma anche Anguissa, Lobotka, Zielinski, tutti stanno dando il massimo, è una squadra composta da uomini, ho imparato a conoscerli, essendo io arrivato in ritardo, oltre ad essere grandi giocatori sono grandi uomini”.