L’Empoli condanna Garcia: le pagelle degli azzurri

Un grandissimo Berisha e un gol inaspettato di Kovalenko condannano il Napoli in un sanguinoso anticipo di mezzogiorno. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Gollini 6 – Incolpevole sul gran gol di Kovalenko, fa alcune buone parate.

Di Lorenzo 5,5 – Inefficace in entrambe le fasi, sbaglia anche l’ultimo passaggio della partita, facendo svanire definitivamente le speranze del Napoli.

Rrahmani 5,5 – Pessima prestazione per tutta la difesa, che lascia diverse occasioni all’Empoli che alla fine trova il gol.

Ostigard 5,5 – Stesso discorso per il compagno di reparto, brutta prestazione

.Olivera 5,5 – Come Di Lorenzo, non incide in fase offensiva e non è perfetto in fase difensiva.

Lobotka 5,5 – Neanche il faro azzurro riesce ad illuminare il sentiero dei partenopei. Brutta prestazione anche per lui.

Anguissa 5,5 – Male come tutto il centrocampo, lento e macchinoso.

Politano 6 – L’unica sufficienza tra gli azzurri, ma non è convincente come nelle ultime partite.

Raspadori 5,5 – Spreca alcuni palloni tirando alle stelle e non riesce ad incidere mai.

Elmas 5,5 – Il diamante sembra ancora troppo grezzo per diventare un giocatore decisivo.

Simeone 5 – Pessima prestazione per il Cholito che quest’anno sembra essere l’ombra di sé stesso.

Kvaratskhelia 6, Zielinski 5,5, Cajuste S.V., Lindstrom 6, Mario Rui S.V., Garcia 5,5.