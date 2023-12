Il Napoli supera il Braga e passa il girone: le pagelle di MondoNapoli

Dopo un periodo difficile e le tre sconfitte consecutive, il Napoli torna alla vittoria e supera il girone di Champions League. Infatti, grazie al 2 a 0 ai danni del Braga, il Napoli conclude il suo gruppo al secondo posto, dietro soltanto al Real Madrid. Decisivi l’autogol di Serdar e il gol di Osimhen. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 7 – Finalmente ottima prestazione del portiere azzurro. Bellissima la parata nel primo tempo su Horta.

Di Lorenzo 6,5 – Solita grande partita del capitano, in fase offensiva e difensiva.

Rrahmani 6 – Poco sollecitato, partita sufficiente

Juan Jesus 6,5 – Vista l’emergenza in difesa il brasiliano gioca con continuità e gioca una buona partita.

Natan 7 – Finalmente l’esperimento forzato funziona, grande partita in un ruolo che non è suo. Fornisce anche il suo primo assist per il gol di Osimhen dopo una grande sgaloppata.

Anguissa 7 – Sempre straripante fisicamente ed elegante, ma sbaglia un gol già fatto. Fortunatamente la partita era già ipotecata.

Lobotka 6,5 – Il faro azzurro torna ad illuminare il centrocampo, quando è in condizione il Napoli gioca benissimo.

Zielinski 6,5 – Tantissima qualità nel fraseggio, un po’ pigro in fase di non possesso. Tutto sommato buona partita.

Politano 6,5 – Come al solito l’italiano è tra i più pericolosi tra gli azzurri, manca di poco il gol.

Osimhen 7 – Il nigeriano torna a segnare, grande partita per lui. Lotta su tutti i palloni e confeziona un gol praticamente già fatto ad Anguissa che però sbaglia.

Kvaratskhelia 6,5 – Il gol ancora non arriva, ma la prestazione è ancora una volta più che buona. Il georgiano fa impazzire costantemente la difesa con i suoi dribbling.

Sostituti: Raspadori 6 Cajuste 6,5 Gaetano 6 Elmas 6,5 Ostigard S.V. Mazzarri 7