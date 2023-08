Pagelle MN di Napoli-Sassuolo: Di Lorenzo e Osimhen sugli scudi

Meret 6: praticamente inoperoso per tutta la partita

Di Lorenzo 8: Il capitano domina la fascia destra come una vera ala aggiunta. Un gol che lo premia per una prestazione ancora da leader

Rrahmani 7: Gestisce la difesa come un veterano. Dal suo lato non si passa.

Juan Jesus 6,5: ormai è il titolare del ruolo ma grazie anche a Rrhamani che da sicurezza al reparto.

Olivera; 6,5: la sua fascia sinistra ben presidiata. Accompagna le azioni offensive con grande sicurezza

Anguissa 7: Leader del centrocampo. Uomo in più ovunque. Gli manca solo il gol.

Lobotka,6,5: gioca meno palloni del solito ma sempre importante in mezzo al campo per il suo pressing alto e non sbaglia un pallone.

Zielinski 7. Come a Frosinone è lui l’uomo in più in campo. Conferma di essere un giocatore importante per questa squadra. Gli Arabi possono aspettare a lungo. Napoli per lui è tutto.

Politano, 6,5: A destra e’ il titolare ormai definito. Intesa con Di Lorenzo ottima. Si procura il rigore che sblocca la gara.

Osimhen, 7,5: Un cannibale. Gol solo su rigore ma domina in lungo e in largo e tiene sotto scacco la difesa neroverde

Raspadori. 5,5: sfortunato. Colpisce il palo dopo un minuto. Scheggia la traversa su rigore. Da rivedere. Deve trovare un guizzo per esaltarsi.

Kvaratskhelia 6,5: Entra e chiude la gara con un assist al bacio per Di Lorenzo. Accende la luce e gioca anche da trequartista.

Elmas 6: Entra con tanta voglia e sfiora il gol

Simeone 6: Solito approccio con tanto agonismo.

Cajuste 6: Si fa notare subito con due interventi decisi a centrocampo

Ostiggard sv

Garcia 7: Sta dando continuità al rendimento del Napoli ma sta cercando nuove soluzioni per dare la sua impronta a questa squadra.