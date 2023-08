Di Lorenzo a Dazn: “Ci sono i presupposti per fare una bella stagione. Abbiamo gestito bene la palla”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai mcirofoni di Dazn per commentare la vittoria degli azzurri sul Sassuolo.

“Gestione del pallone? Sotto quest’aspetto siamo maturati già dall’anno scorso. Col Sassuolo la partita non è mai facile, ma siamo stati bravi, abbiamo gestito la palla bene e abbiamo vinto. La tua posizione in campo? Io e Politano proviamo sempre questi movimenti, non vogliamo dare punti di riferimento agli avversari. Oggi abbiamo fatto tutti una buona partita nel complesso e siamo contenti della vittoria. Le indicazioni di Garcia? Cerco sempre di mettermi in una posizione per dare fastidio all’avversario. Oggi c’era un giocatore come Laurientè e ho cercato di farlo difendere il più possibile stando più alto. Rispetto alla gara col Frosinone siamo partiti forte. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione.