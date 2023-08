Garcia a Dazn: “Abbiamo sbagliato troppi gol. Natan? Ha bisogno di tempo. Kvara a gara in corso? Ha avuto una preparazione spezzettata. Lo scudetto per noi è un onore”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Dazn per parlare della vittoria del Napoli sul Sassuolo.

“Osimhen a fine partita? Il nostro problema non è tanto aver vinto, abbiamo sofferto poco e abbiamo giocato bene. Tutte queste cose sono positive, ma potevamo fare meglio in fase offensiva. Per fare più gol serve prendere la porta e stasera abbiamo inquadrato poco lo specchio. Se non lo fai non segni”.

“Natan? Ha bisogno di tempo, è arrivato da poco dal Brasile e non conosce la lingua. Deve mettersi dentro e lo sta facendo, è meno timido. Diamogli del tempo. Poi avevo Ostigard e Juan Jesus, ho scelto l‘esperienza del brasiliano e ha risposto bene alle mie domande. È un giocatore di qualità e al suo fianco ha Rrahmani che è un leader riiconosciuto dal gruppo. Dal minuto 30 al minuto 45 abbiamo lasciato palla al Sassuolo anche se non abbiamo sofferto molto. Peccato per il palo di Raspadori, capita di sbagliare i gol. Non tanto pe ril rigore che tutti li sbagliano. Osimhen ha fatto bene a lasciargli il rigore, è segno di un grande attaccante che pensa al bene della squadra”.

“Kvaratskhelia? Ha avuto una preparazione spezzettata, per 12 giorni non si è allenato. Non era pronto per giocare 90 minuti, per lui era meglio entrare a gara in corso, quando gli avversari erano stanchi. Ha fatto tutta la settimana normalmente ed è una grande notizia. Il ruolo di Raspadori? È un giocatore offensivo che porta gol e assist, può giocare nei tre dietro la punta, può fare il trequartista, l’esterno, la mezzala. Va sfruttato ed è stato titolare nelle prime. Non ha solo doti offensive ma aiuta la squadra”.

“Dà più libertà ai calciatori? Raspadori non va tenuto fermo, deve giocare verso il centro al fianco di Osimhen, così gli dà più soluzioni. Kvara deve essere in grado di aspettare palla sulla linea e puntare nell’1 contro 1, deve cvhiamare la palla nello spazio, venire tra le linee, così è ancora più imprevedibile tatticamente”.

“Lo scudetto sarà un peso? Ho detto ai calciatori: se sarete stanchi, se avete un dubbio, abbassate la testa, guardate il tricolore e vi renderete conto. Per noi è un onore, una spinta. Vogliamo difenderlo al meglio come abbiamo fatto in queste prime due giornate”.