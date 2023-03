Il Napoli non fallisce l’appuntamento per tornare a +18 dall’Inter e batte per 2-0 l’Atalanta, in una partita giocata a grandissima intensità. Nonostante un primo tempo molto bloccato gli azzurri sono entrati nel secondo tempo con grande fame di vittoria, e con i gol di Kvara prima e Rrahmani poi ha battuto la ‘Dea’. In attesa delle squadre che si trovano tra la terza e la quinta posizione gli azzurri si godono un vantaggio addirittura superiore ai 20 punti.