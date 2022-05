Il Napoli ha avuto vita facile contro il Genoa ma c’è qualche situazione spinosa da analizzare sul piano arbitrale. Analizziamo nel dettaglio la direzione di Fabbri:

Minuto 3: Gudmundsson insacca ma è in offside

Netto il fuorigioco di Gudmundsson che mette la palla in porta al minuto 3 ma è ampiamente avanti sul tocco di Amiri.

Minuto 4: Anguissa giù in area, dubbi sul contatto con Ostigard

Dopo pochi secondi Lozano arriva in area di rigore e mette il pallone dietro per l’accorrente Anguissa, che arriva e va a contatto con Ostigard finendo per terra. Il difensore rossoblu prende prima la sfera nonostante un intervento ruvido sul camerunense, restano pertanto i dubbi.

Minuto 30: contatto dubbio Sirigu-Mertens, ma il belga fa cenno di no

Alla mezz’ora di gioco Sirigu va a contatto con Mertens in area su un pallone vagante e riesce ad allontanare la sfera prima di colpire il belga che finisce giù e nel rialzarsi fa cenno di no al direttore di gara.

Minuto 32: Napoli avanti con Osimhen

Il primo gol del Napoli porta la firma di Osimhen, che insacca di testa in posizione regolare sul cross di Di Lorenzo.

Minuto 38: ammonito Galdames

Il primo cartellino della partita è invece a carico di Galdames, che stende Lozano quando quest’ultimo stava partendo in velocità.

Minuto 48: mano di Ostigard in area? L’arbitro vede un rigore che non c’è

Nel recupero del primo tempo arriva un cross nell’area del Genoa con Osimhen e Anguissa che saltano con Ostigard, del quale l’arbitro vede un fallo di mano e indica il dischetto. Poi però, evidentemente per ammissione dei calciatori azzurri, il direttore di gara torna sui suoi passi e comanda la punizione per i rossoblu in quanto il fallo di mano era stato commesso probabilmente da Osimhen.

Minuto 64: mano di Hernani, stavolta è rigore per il Napoli

Nella ripresa Fabbri concede il penalty agli azzurri per un fallo di mano di Hernani che ha il braccio largo e alto su una palla che si era impennata in area. Dal dischetto Insigne centra il palo alla destra di Sirigu e sulla ribattuta arriva il gol di Di Lorenzo. Tutti esultano ma l’arbitro fa ripetere il penalty perchè il terzino azzurro era entrato in area di rigore prima della battuta. Stavolta Insigne non sbaglia e porta il risultato sul 2-0.

Minuto 81: segna Lobotka che si prende anche un giallo poco dopo

Il tris porta la firma di Lobotka, che batte Sirigu dopo una percussione per via centrali. Sei minuti più tardi lo slovacco viene anche ammonito per un intervento falloso su Melegoni quasi da ultimo uomo su una ripartenza degli uomini di Blessin.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Fabbri 6.

Assistenti e VAR 6.5.