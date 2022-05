Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha siglato il goal del 2-0 e dopo questa bellissima giornata, ha parlato a DAZN.

Queste le sua parole:

Sulle emozioni di oggi: “Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti oggi, per me è una gioia immensa da napoletano e come ho detto, questa è casa mia e tornerò qua”.

Sulla sua esperienza: “Ricordi ne ho tanti, ma non voglio ricordare singoli momenti, ma tutti questi 10 anni senza dimenticare i momenti brutti: siamo stati insieme con i tifosi anche nei momenti bui”.

Perché sei sempre rimasto qua?

“Ha prevalso l’amore per questa maglia, anche se con la società ho preso la scelta di andare via! Ho dato tutto, non ho rimpianti e spero che i tifosi la pensino così, che oggi mi hanno dato tanto affetto”.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare in particolare?

“No, ringrazio in generale tutti i tecnici, in questi giorni li ho sentiti, da Benitez a Sarri, e i compagni, come Hamsik, Callejon, Reina e Albiol. Io porterò tutti nel mio cuore perché questa è stata sempre casa mia. Grazie, GRAZIE A TUTTI”.

Cosa dirai ai tuoi figli per far capire loro chi sei per questa città?

“Spero che tra qualche anno si parlerà ancora di me. Spero di aver lasciato un grande ricordo e nei prossimi anni loro vedranno l’affetto per me e capiranno cosa significa Napoli per il papà”.

Ti dispiace non chiudere la carriera qua?

“Ma ora non voglio dire questo, io e la società abbiamo fatto questa scelta, siamo tutti contenti; andrò lontano, ma il mio cuore sarà qua, e appena posso tornerò qua in tribuna”.