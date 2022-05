Ai microfoni di DAZN, al termine di Napoli-Genoa, ha voluto commentare l’esito della partita il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo.

Queste le sue parole:

Sull’omaggio dei tifosi alla squadra: “Il vero valore del Genoa sono i tifosi, stavo molto meglio quando ero un tifoso. Io mi assumo tutte le responsabilità del mio ruolo, sono qua oggi per dire loro che comprendo i loro sforzi, il loro dolore, perché è inutile fare o pensare a strane alchimie; ringrazio e riconosco l’impegno di tutto lo staff e di tutti i giocatori, ma il vero valore del Genoa sono i nostri tifosi”.

Su come organizzare e migliorare la squadra nel futuro: “Io voglio dire questo e non mi va di essere banale; la squadra va rinforzata in tutti i settori, per cui non voglio fare congetture sul futuro. Io sono molto colpito oggi, sono aderente alla realtà, visto che sono un medico e riconosco che c’è altro oltre lo sport, ma quando vedo i tifosi che ci hanno sempre sostenuto, è chiaro che non si può pensare al futuro. Dobbiamo dare loro delle risposte, io per primo, e quindi, se vogliamo essere da Genoa, dobbiamo ammettere i nostri errori, tutti li hanno commessi, forse li potevamo tamponare, ma non abbiamo colto i segnali per correggere questi errori. La colpa è nostra, chiedo scusa e abbraccio i tifosi perché, anche se l’impegno non è mai mancato, li abbiamo traditi”.

Sui momenti negativi della stagione: “Abbiamo perso delle partite che non dovevamo perdere, poi è chiaro che non si segna e se non si vince, vuol dire che merita la Serie B. Noi non siamo ancora retrocessi, ma il Genoa merita di retrocedere, i suoi tifosi no”.

Sul futuro di Blessin: “Faccio un lavoro serio, per cui queste deduzioni le lascio ad altri. Io ho un progetto serio, l’ho sposato con Jash Wonder, per cui non importa chi resta e chi andrà, si riparte dal progetto e saremo anche il Genoa in Serie B. Non m’interessa sapere chi resta e chi no, come non interessa ai nostri tifosi in questo momento”.

Fonte: DAZN.