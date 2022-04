Il Napoli cade anche contro l’Empoli dopo un’incredibile rimonta da parte dei toscani da 0-2 a 3-2. Ecco l’analisi sull’arbitraggio di Marinelli:

Minuto 4 e 22: ammoniti Bandinelli e Zanoli

Nei primi 20 minuti arrivano le prime ammonizioni. La prima è una pesante e va a colpire Bandinelli, che mette giù Insigne fermando un’azione di ripartenza: era diffidato e salterà la prossima. La seconda se la prende Zanoli, che abbatte Pinamonti lanciato verso la porta; fallo che può sembrare da ultimo uomo ma siamo lontanissimi dalla porta e c’è Rrahmani a pochi passi e in linea con gl altri due giocatori.

Minuto 23: Verre giù in area, chiesto un rigore dopo un contatto con Lozano

Qualche istante più tardi l’Empoli batte un calcio d’angolo corto con Verre che riceve palla in area di rigore e viene raggiunto da Lozano che gli dà una leggera spallata e gli ruba la sfera, leggere proteste da parte dei toscani ma il direttore di gara era lì e ha visto chiaramente come non ci fossero gli estremi per il penalty.

Minuto 44 e 53: segnano Mertens e Insigne

I due gol del Napoli portano la firma di Mertens e Insigne. Il belga viene servito in area di rigore da Lozano con un traversone basso, mentre il capitano segna sfruttando un recupero di Anguissa.

Minuto 65: Cutrone chiede un rigore

Al 65′ su un cross di Cacace dalla sinistra c’è Cutrone che va giù lamentando una trattenuta di Juan Jesus. Anche qui è giusto non assegnare il penalty, dato che il tocco del brasiliano sull’attaccante dell’Empoli è praticamente inesistente.

Minuto 72: ammonito Viti

Altra ammonizione, stavolta per Viti. Il centrale entra duro su Mario Rui a centrocampo, giusto il provvedimento sebbene anche il portoghese vada a rifilare un pestone all’avversario nello stesso contatto.

Minuto 80 e 83: Henderson accorcia le distanze e poi pareggia Pinamonti

Dopo un errore di Malcuit e un rimpallo in area di rigore, la palla arriva sui piedi di Henderson che batte Meret e accorcia le distanze per l’Empoli. Tre minuti dopo è un altro svarione, quello del portiere friulano, che favorisce il pareggio di Pinamonti. In mezzo c’è un’ammonizione per proteste a Stojanovic.

Minuto 87: Pinamonti regala la vittoria ai suoi

Il gol vittoria per l’Empoli porta la firma ancora di Pinamonti. Porta palla in ripartenza Bajrami, che crossa in area di rigore trovando l’attaccante in maglia numero 99 che insacca per il 3-2 e viene ammonito per essersi tolto la maglietta nell’esultanza. La rete viene convalidata dopo un lungo check del VAR per la posizione di Di Francesco che va a sfiorare il pallone di testa sul traversone, ma si trova comunque in gioco per millimetri.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Marinelli 6: Conduce bene e non si lascia sfuggire nulla, non ci sono particolari episodi.

Assistenti e VAR 6.