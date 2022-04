Top&Flop – Napoli da dottor Jekill e Mr Hyde. Ecco chi sono il migliore e peggiore di Empoli-Napoli

Un Napoli dai due volti che in otto minuti di follia regala tre punti all’Empoli e si fa rimontare una gara che all’80’ era praticamente vinta. Una sconfitta per il Napoli che punta il dito contro una difesa da film Horror nei minuti finali. Peccato perchè il Napoli sembrava avere la gara in pugno ed invece l’ha gettata al vento per errori inspiegabili dei singoli.

TOP Mertens – La gara di oggi dimostra che questo giocatore è il simbolo di questa squadra e che merita di essere sempre titolare. Ancora un gol che poteva essere importante per continuare a sperare, almeno per la matematica, nel sogno scudetto. Un gol ogni 117′ per lui. Forse lasciato troppo spesso in panchina in precedenza. Oggi esce tra gli applausi non solo dei tifosi azzurri ma di tutto il Castellani di Empoli.

Flop Meret & Malcuit – Sono loro due i giocatori che saltano all’occhio in questa partita come quelli che hanno determinato la sconfitta incredibile di oggi. Non sono i soli perchè anche Rrhamani è colpevole specie sul gol dell’1-2. I loro errori però sono apparsi più evidenti degli altri. Meret compie un erroraccio da “oggi le comiche” per il gol del 2-2. Il 3-2 finale è la conseguenza di un blackout che non ha precedenti negli annali a meno di andare indietro di 80 anni negli almanacchi della storia azzurra. alla luce del finale di stagione e in prospettiva, un colpo durissimo per Meret su cui il Napoli vorrebbe puntare non rinnovando Ospina. Forse una riflessione dopo oggi andrebbe fatta. Su Malcuit è chiaro che ogni commento è superfluo. La sua stagione al Napoli finisce nel peggiore dei modi.