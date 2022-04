Empoli-Napoli: il commento sul web della SSC Napoli￼

Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Empoli in cui la squadra di casa ha rimontato 3 gol negli ultimi 10 minuti, la SSC Napoli decide di commentare così sul web la partita:

“Dall’ottantesimo in poi inizia l’imprevedibile fatalità del pallone. Henderson infila l’1-2. Poi a seguire Meret sbaglia clamorosamente il rinvio e sbatte sul muro di Pinamonti, che fa 2-2. Il veleno non è del tutto inoculato perché per la legge di Murphy gli azzurri subiscono il sorpasso a pochi minuti dal novantesimo ancora con Pinamonti. È la parentesi più amara di una stagione condotta su alti livelli. Ne mancano 4 alla fine, gli azzurri scendono dalla scia che conduce al cielo, ma il destino Champions è ancora nelle nostre mani.”