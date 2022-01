Pagelle MN – Al Napoli il derby campano. Mertens e Insigne decisivi dal dischetto

Soffre nel primo tempo ma alla fine il Napoli vince in scioltezza il derby campano con la Salernitana.

Decisivo Dries Mertens con un gol su rigore e con un assist. Soffre un pò a metà primo tempo la squadra di Spalletti ma poi riprende in mano la partita e vince in scioltezza amministrando le forze dopo il 4-1. Spalletti fa ruotare un pò di uomini concedendo la passerella anche a Zanoli e Ghoulam. Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Meret 6: Praticamente inoperoso. non può nulla sul gol del momentaneo 1-1

Di Lorenzo 6,5: Sempre una furia sulla fascia destra. Leggermente sorpreso in occasione del pari di Bonazzoli.

Rrhmani 7: Orami un perno inamovibile della difesa azzurra. Segna il gol del 3-1 che vuol dire tranquillità ad inizio secondo tempo.

Juan Jesus 6: Gara di ordinaria amministrazione. Si fa sorprendere sull’1-1 dalla giocata di tacco di Obi.

Mario Rui 6: Anche per lui pochi affanni. Concede poi lo spazio a Ghoulam nel finale.

Zielinski 6: Sempre attivo ma forse troppo frettoloso in tante occasioni. Eccessivamente lezioso nel primo tempo perdendo qualche pallone di troppo.

Fabian 6,5: Sempre ordinato. Pressa a tutto campo e prova ad accendere la fase offensiva con i suoi cambi di gioco.

Lobotka 6,5: Ormai il metronomo del centrocampo azzurro. Mai una sbavatura.

Elmas 7: Uomo ovunque. Primo tempo a sinistra e poi nella ripresa ai alterna tra fascia destra, trequarti e mediana. Gli è mancato solo il gol ma si procura il rigore del 2-1 a fine primo tempo.

Lozano 5,5: Le lodi di Bologna diventano le critiche di oggi. Si divora un gol nel primo tempo e non appare in grande forma. Viene sostituito a fine primo tempo da Insigne.

Mertens 7: Man of the match. Assist e gol del 2-1 su rigore che sigilla la partita a fine primo tempo. Ormai una certezza lì davanti. un altro messaggio al Presidente per il rinnovo.

Insigne 6,5: Entra e segna su rigore. Poi esulta indicando l’amore per la maglia azzurra. Scelte di vita. Mancherà a questo Napoli.

Politano 6: Entra con la solita grinta ma pecca di egoismo per cercare il gol personale.

Osimehn 6: Sta pian piano tornando. Si danna in campo e cerca il gol. Arriverà quando sarà più importante.

Zanoli 6: Pochi ma buoni i suoi minuti. qualche bella discesa sulla destra. Ha stoffa e merita spazio.

Ghoulam 6: Osannato dal pubblico. Merita il supporto per tornare il giocatore importante che è sempre stato.

Spalletti 6,5: Ricarica i suoi nell’intervallo. Indovina il cambio di Insigne e capisce che finalmente può giocare tutte le carte anche dalla panchina. Una vittoria importante prima della sosta con un occhio all’Inter che arriverà qui a metà Febbraio.